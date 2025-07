Ne Siddharta, Avseniki, niti Joker Out! Janša povedal, kaj si misli o slovenskih pevcih in zakaj ima rad Thompsona

Kot je znano, bo to soboto v Zagrebu mega koncert hrvaškega pevca Marka Perković​a Thompsona. Zaradi sobotnega koncerta in prvega vrhunca turistične sezone v juliju hrvaško ministrstvo za turizem in šport ter Hrvaška turistična skupnost že nekaj dni opozarjata na gost promet v hrvaški prestolnici in njeni okolici. Priporočata uporabo alternativnih poti do hrvaških destinacij.

Marko Perković - Thompson bo v soboto nastopil v Zagrebu. FOTO: Matija Habljak/pixsell

Je pa, kot je znano, med velikimi oboževalci hrvaškega domoljubnega pevca, tudi šef slovenske opozicije Janez Janša, ki je javno že izrazil željo, da bi rad, da Thompson nastopi tudi pri nas in je glede prepovedi nastopa pevca v Sloveniji, dejal, da »Fašisti so oni, ki so prepovedali njegov koncert v Sloveniji«.

Janez Janša. FOTO: Jože Suhadolnik

Janša: V Sloveniji žal ni nikogar, ki bi imel talent in pogum Marka Perkovića

A tokrat je Janša šel še dlje, saj je ugotovil, da med slovenskimi pevci in glasbeniki »ni nikogar, ki bi imel talent in pogum Marka Perkovića.« Ob tem je delil posnetek Thompsonove pesmi Neću Izdat Ja ...

Neću Izdat Ja (Thompson) Kao stijena što se ne da žegama divljim, olujama

I ja nikad ne dam se

Kroz stvarnost lutam Život moj je poput hladne rijeke, beskrajan i vijuga se

Iz nekog razloga neznana

Negdje ipak prestaje

O, negdje ipak prestaje Nisam sudac, a ni mudrac

Teško nosim to kamenje

To breme sjećanja na svojim leđima Gdje god dođem, kud god prođem

Već je netko odlučio u ime Onoga što nas je stvorio

Pod Janševo objavo se je zvrstilo več komentarjev. Nekaj jih objavljamo:

Problem Slovenije je drugje. Tako proticerkvena in protikatoliška drža (ki meji že na mržnjo vsega, kar diši po krščanstvu in Cerkvi) tistih, ki obvladujejo javni prostor, je v Sloveniji tako močna, da redko kje v Evropi. Posledično večina ljudi, ki živi katoliško vero, to javno precej sramežljivo ali pa sploh ne upa izpovedovati. Če jo, kot jo je npr. Ana Soklič izpovedala po zmagi na Emi leta 2020, ko je na odru dejala: "Na koncu se ne oziram na to, kaj bodo rekli ljudje, le Jezus Kristus je ta, ki nas vodi skozi življenjske poti in nikoli se ne smemo bati, da ni luči na koncu predora. Je, čeprav je težko," pa v glavnem doživi začudenje, posmeh, norčevanje, pomilovanje ...

Pri nas pojejo bandiera rossa, najraje pijani.

Glede poguma in talenta... Meni so to bili v osemdesetih letih prejšnjega stoletja - Laibach.

STA o Thompsonu Thompson je eden najbolj priljubljenih glasbenikov na Hrvaškem, velja pa tudi za kontroverznega, predvsem zaradi poveličevanja nacionalizma v pesmih. Na njegovih koncertih so redno tudi obiskovalci v črnih oblačilih z ustaškimi simboli. Thompson se je od takšnih dejanj distanciral, češ da ne more nadzorovati oblačil svojih oboževalcev. Njegovi koncerti so bili v nekaterih državah prepovedani, leta 2017 tudi v Sloveniji.

V Sloveniji imajo tak pogum in talent Modrijani s prireditvijo "Noč Modrijanov". Tu se izkaže slovenska samozavest in pristna slovenska glasba!!! Pa tudi Ansambel Saša Avsenika ni daleč stran!

V Sloveniji manjka en tak pevec, ki bi vse Slovence povezal z nacionalno http://zavestjo.Na Hr. lahko pojejo z besedami BOG,Hrvat ali Hrvatica.Pri nas bi te pa takoj najraje kar zaprli, če bi uporabljal Slovenec; Slovenka in BOG.

Hvala dobremu bogu, da mi nismo imeli tako dolge, grozne in uničujoče vojne, kot so jo imeli Hrvati, kjer so nacionalno zavedni in nacionalistični pevci prišli do veljave, opogumljali narod in jih hranili z nacionalnim ponosom in nacionalizmom... slednji jih napajajo še danes...