Janša planinaril, nato pa presenečenje, mimo njega je šla krasna žival (VIDEO)

Predsednik SDS Janez Janša večkrat obišče slovenske hribe in gore. Sodeč po njegovi novi objavi na družbenem omrežju Instagram, jih je tudi ta vikend. Tokratni izlet pa si bo morda še posebej zapomnil, saj je srečal krasno žival.

Kot je videti na posnetku, ki ga je objavil, je šel mimo njih kozorog. Ta krasna žival jih je med potjo malo pogledala, ni pa se jih ustrašila, in nadaljevala svojo pot.

Pobočje, na katerem so se srečali, je sicer za kozoroga »mala malica«. Kozorogi namreč veljajo za izvrstne plezalce. Tudi na skoraj navpičnih stenah se dobro znajdejo. Tam najdejo tudi najmanjše police in izbokline, na njih pa potem spretno lovijo ravnotežje in se upirajo gravitaciji. Zaradi svojih odličnih plezalnih sposobnosti so tudi varnejši pred plenilci.