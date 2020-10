Janša odpotoval v tujino: njegov pozdrav pove vse (VIDEO)

Janša in Kurz sta si namenila tesnejši pozdrav s pestjo. FOTO: Zaslonski posntek

Slovenski premierse je udeležil izrednega vrha EU v Bruslju, na katerem so voditelji razpravljali o strateških odnosih s Turčijo, Kitajsko, Belorusijo, brexitu, svežnju za okrevanje. Janša je na srečanje prikorakal samozavestno, z roko v žepu. Ko je prišlo do pozdravljanja, je avstrijskemu kanclerjunamenil prijateljski pozdrav.Medtem ko se je Janša z zbranimi pozdravil s komolcem, sta si s Kurzem namenila tesnejši pozdrav. Namesto v komolec ga je Janša s pestjo pozdravil v nadlahti. Kurz se mu je priklonil in pozneje sta si izmenjala tudi nekaj besed. Janša je za mizo sedel na eminentnem položaju ob francoskem premierjuDa si voditelja zaupata in gradita na tesnejših odnosih sta razkrila julija letos, ko sta v Bruselj odpotovala skupaj na zasebnem letalu, nato še v začetku septembra, ko sta v družbi drug drugega preživela lep dan v severni steni Triglava, kjer ji je menda lahko ovekovečil le avstrijski vladni fotograf. Takrat sta se zavzela za tesno sodelovanje pri zajezitvi epidemije in uskladila stališča do nekaterih evropskih vprašanj.