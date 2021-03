Janša odletel na Dunaj: ste opazili, kdo mu je delal družbo

se je danes mudil na Dunaju, kjer je njegov avstrijski kolegagostil nekakšen mini-vrh o cepivu oziroma slabi distribuciji cepiva proti covidu 19 v EU. Janša je na Dunaj odletel z letalom in to ne katerim koli, temveč bolgarskim. Kot je Janša dokazal že lani, ko je v Bruselj, evropski voditelji večkrat delujejo tudi kot »taksi služba« za svoje kolege. Tokrat je bolgarski premierspotoma pobral Janšo in skupaj sta odletela na Dunaj.V oblačnem in vetrovnem Dunaju je Janša iz bolgarskega letala izstopil pred Borisovim, za njima pa se je na dunajska tla spustil tudi. Voditeljema je na letalu namreč med drugim družbo delal tudi koordinator cepljenja za Slovenijo, ki je objavil nekaj utrinkov iz letala.Kacin je bil po sestanku na Dunaju zadovoljen: