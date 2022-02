Janša o tem, kaj ob večerih najraje počne s sinovoma

Predsednik vlade Janez Janša je na instagramu stranke SDS odgovarjal na vprašanja sledilcev. Med drugim je odgovoril na vprašanje o najljubših športih in filmih, ki jih najraje pogleda. Janša je povedal, je bil šport njegove mladosti nogomet, ki ga ima še vedno najraje od ekipnih športov. Od športnih dejavnosti pa je najtesneje povezan z alpinizmom, plezanjem, turno smuko in »osvajanjem nekoristnega sveta«. Kaj pa najljubši film? »V zadnjem času Izgubljeni v vesolju. S fantoma to gledamo vsak večer, če le pridem pravočasno domov.«

Vprašanja so sicer hitro postala politično obarvana, med drugim je Janša odgovoril na vprašanje, kako se spopada z vsakodnevnimi napadi medijev. Dejal je, da jih ne spremlja, saj da ga bolj zanima prihodnost ...