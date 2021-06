Janša našel staro fotografijo in jo s ponosom pokazal vsem (FOTO)

Janez Janša pred tridesetimi leti. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook

Ob 30. obletnici samostojnosti in neodvisnosti Slovenije se vrstijo številni dogodki. V ponedeljek je ob obletnici bojev na Holmcu sedanji predsednik vlade in v času osamosvajanja minister za obrambo Janez Janša, v spomin na dogodke spremenil profilno fotografijo, na kateri je bil kot minister oblečen v vojaško uniformo.Janša, ki je bil leta 1991 star 32. let, je v objavi na facebooku zapisal, da »je bil 28. junij 1991 dan, ko se je zmaga v Vojni za Slovenijo nepovratno nagnila na slovensko stran. Po dvodnevnih bojih smo zaustavili ali razbili dovolj oklepnih kolon in zaplenili dovolj orožja in streliva, da smo postali nepremagljivi«.Pod črno-belo fotografijo Janše v uniformi, so se usuli komentarji. Med drugim se je oglasil, ki je bil pred tridesetimi leti nižji vodnik, komandir desetim vojakom, je zapisal: »Poslali so nas na ovinke v Malahorni, da preprečimo umik iz kasarne Slovenska Bistrica, tam so bili tankisti. Ložnica pa še ni padla in ni bilo pravega orožja za obrambo. Jaz sem imel puško M48 (trofejna puška ), dal mi jo je na TO Franc Kodrič. Ko smo se organizirali in določili, kje bo kdo imel svoj položaj, sem jim rekel, 'fantje, če pridejo tanki, se dobimo pri Zimrajhu'. Tanki niso prišli, Ložnica je padla, jaz in Adamlje iz Konjic sva skopala jamo, kjer smo potem postavili za približno 1/2m3 eksploziva iz Ložnice. Sprožilna naprava je bila v bunkerju ob ovinku (bunker še verjetno obstaja). Delavski avtobus se je takrat izpraznil spodaj in zopet napolnil zgoraj pri Sitarjevih (vmes pa peš po gozdu),« se je spomnil dogodkov izpred tridesetih let.