Janša mnoge razveselil s pesmijo, ki jo je objavil v nedeljo

Predsednik države Janez Janša je ob začetku adventnega časa na družbenih omrežjih objavil krajšo pesem. Če so mnogi ob tem pomislili, da je pesem na novo spesnil, se je kmalu pokazalo, da je iste verze objavil že minulo leto. A nič zato, še vedno so aktualni. Takole je zapisal:

Pred vrati je zima,

v bolezni je svet.

A vsemu navkljub cveti

tale božični cvet.

Na nebu je luč,

ki ne sveti od včeraj.

Ohranja življenje in upanje.

Za Tebe, za jutri, za zmeraj.

Ob teh željah so mu mnogi sledilci na facebooku zaželeli obilo miru in topline v tem času, medtem ko so drugi menili, da je pesem preveč preprosta in že večkrat slišana.

Janša je v preteklosti napisal tudi že pop skladbo z naslovom Najlepša si, ki jo je premierno predstavil leta 2020 ob začetku epidemije v Sloveniji. Takrat je zapisal, da se s pesmijo želi pokloniti domovini v času preizkušnje.