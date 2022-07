Posnetek iz DZ vas bo pustil odprtih ust: poglejte, kaj so počeli poslanci SDS (VIDEO)

Družbena omrežja so odprla povsem nov kanal, tudi za politike, ki želijo stik s svojimi volivci. Stranke se vsaka na svoj način trudijo, da bi jih opazili, in tudi največja opozicijska se je podala na novodobne platforme, ki omogočajo neposredni stik z volivci.

Tokrat so se odločili za predstavitev v obliki videa, ki je nekoliko nenavaden in kaže poslance SDS v sproščeni različici. Med drugimi vidimo skoraj nasmejanega Branka Grimsa, vedno osupljivo Evo Irgl, Žana Mahniča, ki nastavlja klimo, in številne druge. V videu pa omenijo tudi, da enega človeka vsi poznajo, ko se govori o njihovi stranki. To je seveda nepogrešljivi predsednik Janez Janša, ki se na koncu zavrti na pisarniškem stolu in sklene roke kot v kakšnem filmu.

Video je že postal viralen in je požel različne odzive.