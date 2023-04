Janković se je v družbi sina takole zabaval v restavraciji (FOTO)

V središču Ljubljane je družinsko podjetje Aljoše Markovića in njegovih staršev Zekire ter Saše Markovića, po treh odprtih restavracijah v Mariboru in Kopru, zdaj odprlo etno restavracijo s tradicionalno balkansko kuhinjo Etno hiša Baščaršija še na Petkovškovem nabrežju. Sodeč po fotografijah, se je zabava ob odprtju dobro razvijala. Za vzdušje so poleg kuharjev in natakarjev, ki so na mize nosili dobrote z žara, poskrbeli tudi z glasbenimi vložki tamburašev in tudi Vlada Kreslina.

Odprtja se je udeležilo nekaj znanih Slovencev, med drugim ljubljanski župan Zoran Janković, njegov sin Jure Janković, športni funkcionar in politik Tone Vogrinc, nekdanji mariborski župan Andrej Fištravec s soprogo Elisangelo Sandes glasbeniki Vlado Kreslin in Duo Platin, igrala Tanja Ribič in igralec Matjaž Javšnik in še mnogi drugi ...

Več pa v fotogaleriji.