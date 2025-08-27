POROČNO SLAVJE

Janković potrdil: Da, poročil bom Roberta Goloba in Tino Gaber

Premier Golob bo vstopil v zakonski stan s Tino Gaber, poročil ju bo ljubljanski župan.
Fotografija: Svatje naj bi že prejeli vabila na poroko, ki bo 6. septembra letos. FOTO: Mediaspeed
Svatje naj bi že prejeli vabila na poroko, ki bo 6. septembra letos. FOTO: Mediaspeed

Potem ko smo mediji neuradno že poročali o odločitvi premierja Roberta Goloba in njegove partnerke Tine Gaber za skok v zakonski stan, pri čemer uradnega komentarja ali potrditve ni bilo, je ljubljanski župan Zoran Janković ob robu današnje novinarske konference potrdil, da poroka bo, poročni obred pa bo opravil prav on.

Na ta dan bo imel pet porok

Janković ni želel razkriti ostalih podrobnosti, niti kdaj poroka bo. Mediji so omenjali prvo septembrsko soboto, Janković, ki je danes potrdil, da bo prav on tisti, ki ju bo poročil oziroma da »opravil formalni del«, pa je na vprašanje, kje poroka bo, povedal, da bo »tisto soboto opravil pet porok, tri v Ljubljani, eno v Strunjanu in eno v Brdih«.

Prav obmorski Strunjan naj bi bil po neuradnih informacijah prizorišče prve premierske poroke v Sloveniji. Golob in njegova partnerka Gaber, nekdanja manekenka, spletna vplivnica in lobistka, govoric o poroki doslej še nista komentirala, tudi v kabinetu predsednika vlade za zdaj informacij ne komentirajo.

Golob je Tino Gaber kot svojo partnerko javnosti uradno predstavil na državni proslavi pred slovenskim kulturnim praznikom februarja 2023. Že vse odtlej je bila njuna zveza večkrat v središču pozornosti, mediji pa so tudi večkrat ugibali tudi o njuni poroki.

Pozornost je zbudila tudi objava delčka pogovora med Brigitte Macron, soprogo francoskega predsednika Emmanuela Macrona, in Gaber, ob slavnostnem odprtju prenovljene pariške katedrale Notre Dame, ko je Macron Tini Gaber izrekel čestitke, njegova soproga pa jo je vprašala, če je rekla da. Gaber je nato to potrdila, čeprav ni bilo jasno, kaj je bil predmet čestitke francoskega predsednika.

Med porokami iz političnih vrst je odmevala poroka prvaka SDS Janeza Janše z zdravnico Urško Bačovnik leta 2009 v Kobaridu oz. Drežnici, torej po koncu vodenja vlade v mandatu 2004-2008. Leta 2017 pa je v času vodenja vlade svojo novo partnerko Mojco Stropnik javnosti predstavil tudi Miro Cerar.

