Janko sredi muzeja slekel hlače in Monjo spravil v neprijeten položaj (FOTO)

Monja je v zadnji epizodi šova Poroka na prvi pogled Janku povedala, da ga čaka dan Da, draga. Gre za izziv, ki so ga parom naložili strokovnjaki. Zakonci namreč izberejo dan, v katerem mora partner na vse želje drugega odgovoriti pritrdilno. En tak dan pripada nevestam, en pa ženinom.

FOTO: Planet TV

Janka je bilo ob izzivu kar malo strah, ampak se je predal svoji novi ženi in Monja mu je res pripravila presenečenje. Janku je pokazala najlonske nogavice in ga povsem presenetila. »Da boš poskusil in videl, kako se ženske počutimo v najlonkah.« Janku ni preostalo nič drugega, kot da ji je rekel: »Da, draga.«

V njih je moral preživeti ves dan, tudi obisk tehniškega muzeja. Ker so ga hlačne nogavice zelo motile, se je sredi muzeja slekel in si jih popravljal. To pa Monji ni bilo preveč všeč.