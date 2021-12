Janja Garnbret iz Tokia prejela posebno darilo

V sredo zvečer so v ljubljanski Cukrarni predpremierno prikazali težko pričakovani dokumentarni film Stena – vzpon do zlata (The Wall – Climb for Gold), v katerem glavno vlogo igra naša vrhunska plezalka Janja Garnbret. Čustven film odstira zgodbo štirih izjemnih plezalk, ki se soočajo z izzivom svojega življenja, nastopom na olimpijski premieri športnega plezanja na igrah v Tokiu 2020.

Prejela je podstavek za olimpijsko medaljo, ki ji ga je podaril Adidas.

Film poleg naše junakinje spremlja še Britanko Shauno Coxsey, Američanko Brooke Raboutou in Japonko Miho Nonaka v obdobju dveh let, od kvalifikacijskega boja za vozovnico za olimpijske igre skozi naporno sezono tekmovanj in treningov, ko se je zaradi pandemije covida-19 čas ustavil in so se igre prestavile v leto 2021, do samega vrhunca – olimpijskih iger v Tokiu, na katerih se je Janja Garnbret zapisala v zgodovino kot prva zmagovalka v športnem plezanju. Na prireditvi, ki jo je vodil Jure Košir, je priznala, da si je film pred tem že ogledala in da je bila ob ogledu močno ganjena. Čeprav je zlato olimpijsko medaljo osvojila pri rosnih 22 letih, ostaja skromna in na vprašanje, kako gleda na to, da jo označujejo kot najboljšo plezalko vseh časov, Janja odgovarja, da ji je to sicer v veliko čast, a z nazivi ne želi biti obremenjena.

Za 22-letno Garnbretovo je leto olimpijskih presežkov in osebnih mejnikov.

Ker je doma njena vitrina že pretesna za vse medalje, ki si jih je nabrala v zadnjih letih, so iz Adidasa poskrbeli za izjemno presenečenje. Ob pogledu na podstavek, narejen iz zadnjega oprimka na igrah v Tokiu, ki je Janji zagotovil zlato, je bila naša plezalka globoko ganjena. Ob tej posebni priložnosti so se ji poklonila priznana slovenska in tuja imena iz sveta športa. Med njimi sta bila tudi legendarni telovadec Miroslav Cerar in predstavnik Mednarodne zveze za športno plezanje Marco Vettoretti.