ZAČETKI ATOMIK HARMONIK

Jani Pavec razkril, s katerim znanim Slovencem se je pred časom zapletla Špela Grošelj

Kratek čas sta bila par.
Fotografija: S pesmijo Brizgalna brizga so zmagali na Melodijah morja in sonca leta 2004. FOTO: Ljubo Vukelič
S pesmijo Brizgalna brizga so zmagali na Melodijah morja in sonca leta 2004. FOTO: Ljubo Vukelič

S. N.
15.09.2025 ob 12:21
15.09.2025 ob 12:50
S. N.
15.09.2025 ob 12:21
15.09.2025 ob 12:50

Jani Pavec je v podkastu pri Iztoku Gartnerju med drugim spregovoril tudi o začetkih nekoč izredno uspešne glasbene skupine pri nas – Atomik Harmonik.

Kot je dejal, se je ideja porodila leta 2003, ko je bil z Daretom Kauričem (kasnejšim avtorjem večine njihovih pesmi in pesmi skupine Kingston) v Grčiji, kjer je na absolventu žurirala slovenska mladina. Kot sta lahko opazila, so se študentke in študenti najprej gibali v ritmih dance glasbe, nato pa je vzdušje dodatno začinila Golica. Jani pravi, da se je v tem trenutku zgodilo nekaj čarobnega ter da sta se z Daretom strinjala, da bi morali nekaj takšnega »ustvariti« pri nas. V modernejši obliki, seveda.

V začetku leta 2004 je Kaurič Janija poklical, da je pesem narejena, on pa da naj poišče ljudi. Kot pravi, se je takrat družil s Simonom (Meglič, op. p.) iz skupine Bepop, prek katerega je spoznal Špelo Grošelj. Kot je dodal, sta bila pevca takrat kratek čas v romantičnem razmerju. Poiskali so še drugo dekle, že nekaj mesecev kasneje pa so s pesmijo Brizgalna brizga zmagali na Melodijah morja in sonca.

