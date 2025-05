Jani Pavec pokazal sliko iz dneva, ko se mu je vse postavilo na glavo (FOTO)

Glasbeniku Janiju Pavcu iz skupine Atomik Harmonik je leto 2024 prineslo veliko preizkušnjo. Doživel je namreč netipično kap. Na Instagramu se je danes spomnil tega dogodka, ki se je zgodil pred natanko enim letom. Objavil je sliko, na kateri ga lahko vidimo v rešilnem vozilu po tem neljubem dogodku.

»Danes mineva leto dni, ko je bila posneta tale fotografija, ko so me z reševalnim vozilom peljali v UKC. Dan, ko se mi je življenje postavilo na glavo. Čeprav je pred mano še dolga pot, verjamem, da pride dan, ko ponovno brez opor stopim na svoje noge. Carpe Diem,« je zapisal v objavi in k njej dodal omenjeno sliko.

O tem prelomnem dnevu je pred časom govoril v intervjuju za Slovenske novice. »Zjutraj sem vstal in začutil bolečino v zgornjem delu noge. Misleč, da je krč, sem poklical ženo in jo prosil, ali mi zmasira nogo. A bolečine so postajale vse hujše, po desetih minutah nisem več občutil spodnjega levega dela telesa,« je opisal, kako se je vse skupaj začelo. Kot je povedal, so ga z reševalnim vozilom takoj odpeljali na urgenco Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Diagnoza ni bila lahka. »Po vseh možnih preiskavah so po dnevu in pol ugotovili, da sem doživel netipično kap, eno od milijon kapi na hrbtenjači, ki je povzročila paralizo leve noge,« je povedal.

Janiju seveda želimo, da se čim prej postavi na svoje noge!