Jani Kovačič drevi v domžalskem klubu Blunout

V klubu Blunout bo v petek, 28. marca, ob 20.30 nastopil Jani Kovačič z zasedbo trio+1. Izvajal bo pesmi znamenitega francoskega šansonjerja Georgesa Brassensa (1921–1981).

Georges Brassens Že kot najstnik je začel pisati pesmi. Nastopati je začel leta 1951, leta 1953 pa je s koncertom v gledališču Bobino postal ikona šansona. Živel je preprosto in se je že zgodaj navdušil za anarhizem. Izšlo je več kot 20 plošč z njegovimi šansoni. Leta 1967 ga je Francoska akademija nagradila s prestižno nagrado Prix de poésie de l’Académie Française.

»Navkljub njegovi slavi in navdušenju za šanson v Sloveniji, razen dveh pesmi, eno v izvedbi Jureta Ivanuše in drugo Vite Mavrič, ni kaj več znanega. Le še en prevod lahko najdemo. Zato sva z Dušanko Zabukovec pripravila prevode ter z Markom Mozetičem Mozom in Nikolo Matošićem celovečerni nastop njegovih pesmi,« pravi Jani Kovačič.

»To bo izlet v Pariz in Francijo. Ne zamudite, kajti Eifflov stolp bodo podrli!« so povedali v klubu Blunout. Brassensove skladbe bo izvajal trio+1 v zasedbi: Aljaž Bassin (kitara), Nikola Matošić (kontrabas), Klemen Bračko (violina) in Jani Kovačič (kitara in vokal).