Jani in Petra skupaj nad sodelavko: Boljše, da te jutri ni

V studiu jim nikdar ni dolgčas. FOTO: Voyo.si

Ta teden si je voditeljica Pop Inamalce privoščila kolega, ki vodita informativno oddajo,in, saj ju je označila za dinozavra, ker sta se spominjala, kako je bilo včasih na stacionarnih telefonih treba dobesedno zavrteti številko. V zadnji oddaji pa je Roševa dejala, da jo pesemponese v čase, ko je sedela ob radiu, čakala to pesem in jo nato posnela na kasetofon.Krčmarjeva in Muhič sta jo takoj spomnila, da ju je označila za dinozavra, hkrati pa govori o kasetah, za katere velik del gledalcev še slišal ni. »Saj te jutri ne bo, kajne?« je Oto podražila Petra, pridružil pa se ji je tudi Jani, ki ji je v smehu dejal: »Boljše, da te jutri ni!«Vedno sproščena trojica je znova dokazala sproščenost pri delu in prepričani smo, da se kljub občasnemu zbadanju in številnih šalah na račun drug drugega odlično razumejo.