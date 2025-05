Jani Brajkovič spregovoril o težkem otroštvu, morje prvič videl pri desetih letih

Pred dvema dnevoma je Miha Deželak ponovno sedel v svoj kvadrocikel in se podal na desetdnevno dobrodelno popotovanje po Deželi junakov. Med potjo zbira nasmehe, podporo in donacije za otroke, ki si zaslužijo nepozabne počitnice.

Potem ko je včeraj z ekipo naredil nekaj manj kot 80 kilometrov, ga danes čaka nekaj manj kot 70 kilometrov na trasi od Logatca do Ilirske Bistrice. Kako jo bo najlažje in najučinkoviteje prevozil, mu je svetoval nekdanji vrhunski kolesar Jani Brajkovič, ki je bil zjutraj gost v Denis Avdić showu na Radiu 1.

Spodbudne besede in nasvet

Brajkovič, prvi Slovenec, ki je postal svetovni prvak v kronometru v kategoriji mlajših članov, je z veseljem Deželaku namenil nekaj spodbudnih besed in tudi nasvetov pred nedeljskim vzponom na Kum. Jani je namignil, da več kot pet kilometrov na uro v klanec ne bo šlo, a makadam ne bo problem.

»Samo vztrajni bomo morali biti, pa bo šlo,« je zaključil Deželak, ki ga je včeraj na popotovanju pičila osa, a je junaško prenesel kot moški.

Brajkovič je izračunal, da je v karieri na kolesu prevozil 700.000 km. Pravi, da so kolena še dobra, in je prišel podpret Deželaka. Pa priznal še, da v otroštvu doma niso imeli veliko denarja, da pa so mu starši poskušali nuditi vse, kar so lahko, sami pa niso imeli.

Pri desetih letih je prvič videl morje, ko je šel v Savudrijo. Ko je bil majhen otrok, mu je bilo normalno, da niso šli na morje.

Podpora znanih Slovencev

Deželaka in njegovo ekipo na popotovanju podpira vsa Slovenija, mnogo znanih obrazov se je že pridružilo akciji, med njimi tudi pevka Saša Lendero, ki je na družbenem omrežju Instagram sledilcem sporočila, da z veseljem zapoje kakšno pesem za tako lep namen. »Danes zjutraj namreč v naš kraj prihaja Deželak Junak in prav je, da ga pozdravimo tudi s kakšno pesmijo za vzpodbudo in v zahvalo za njegov plemeniti trud. Z veseljem grem podarit svoj glas za tako lep namen.«