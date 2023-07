Janez Škrabec praznoval 60 let: med gosti tudi Kučan, Tonin, Cvikl Štefančič ... (FOTO)

Pisali smo, da je Janez Škrabec pred dnevi dopolnil 60 let. Svoj okrogli jubilej je obeležil v Križankah v sklopu Festivala Ljubljana, ko je svoje sorodnike, prijatelje in dolgoletne poslovne prijatelje povabil na muzikal Lepotica in zver. Več v članku: Janez Škrabec: Umreti je treba mlad, a čim pozneje (Suzy)

Vabilu na rojstni dan so se odzvali številni znani Slovenci. S fotografij, ki jih je objavil portal Mediaspeed, smo med povabljenci zasledili Škrabčevega dolgoletnega prijatelja pravnika Petra Čeferina z dolgoletno partnerico Rijo Čič, viceguvernerja Banke Slovenije Milana M. Cvikla, nekdanje ministre Jožeta P. Damijana, Andreja Vizjaka in Mateja Tonina, ki so se dogodka udeležili skupaj s soprogami, podjetnika Janka Jenka soprogo Karolino, kranjskega župana Matjaža Rakovca, novinarja Marcela Štefančiča, Nino Kojimo in nenazadnje tudi nekdanjega predsednika države Milana Kučana s soprogo Štefko Kučan.

Ob slavljencu je bila njegova soproga Sonja Poljanšek Škrabec, ki je z izbiro dolge bele obleke z naborki na rokavih bila prava paša za oči. Že za tako dobro razpoloženje pa so poskrbele tudi pevke Alenka Godec, Simona Vodopivec Franko in Damjana Golavšek.

Več pa v fotografijah spodaj ...

Rojstni dan Janeza Škrabca. Na fotografiji s soprogo Sonjo. FOTO: Barbara Reya, Mediaspeed

Janez Škrabec s Petrom Čeferinom in Rijo Čič. FOTO: Barbara Reya, Mediaspeed

Andrej Vizjak s soprogo FOTO: Barbara Reya, Mediaspeed

Jože P. Damijan in Sandra Damijan. FOTO: Barbara Reya, Mediaspeed

Matjaž Rakovec in Urša Manček Rakovec. FOTO: Barbara Reya, Mediaspeed

Janez Pergar in Nena Pergar. FOTO: Barbara Reya, Mediaspeed

Milan Martin Cvikl. FOTO: Barbara Reya, Mediaspeed

FOTO: Barbara Reya, Mediaspeed

Matej Tonin s soprogo Marjeto. FOTO: Barbara Reya, Mediaspeed

Glasbeni nastop: Alenka Godec, Simona Vodopivec Franko, Damjana Golavšek, FOTO: Barbara Reya, Mediaspeed

Rojstni dan Janez Škrabec FOTO: Barbara Reya, Mediaspeed

FOTO: Barbara Reya, Mediaspeed

Marcel Štefančič in Jože P. Damijan. FOTO: Barbara Reya, Mediaspeed

FOTO: Barbara Reya, Mediaspeed

Milan in Štefka Kučan s slavljencem. FOTO: Barbara Reya, Mediaspeed

Janko in Karolina Jenko. FOTO: Barbara Reya, Mediaspeed