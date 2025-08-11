Janez Poklukar iskreno o slovenski politiki: poštenih in predanih je žal le peščica

Nekdanji minister za zdravje v Janševi vladi, Janez Poklukar, je svojim sledilcem na Facebooku razkril, kako preživlja letošnje poletne počitnice – ob morju z družino, ob branju knjig in celo z vzponom na Triglav. A ob tem ni ostalo le pri dopustniških utrinkih – Poklukar je poskrbel tudi za razmislek o politiki, vrednotah in tem, koga bi Slovenija morala izpostavljati v javnem življenju.

Knjiga, ki je odprla razmislek

Poklukar, ki je sicer oče petih otrok, je zapisal, da ga je na dopustu povsem prevzela knjiga Ledena skrivnost Dana Browna. »Zgodba govori o manipulacijah, interesih, prikritih ambicijah – torej o temah, ki jih v politiki vsi poznamo. Ampak bolj kot to me je zadelo nekaj drugega. Junaki niso tisti, ki zmagujejo, ampak tisti, ki zmorejo dati skupno dobro pred svoj ego,« je zapisal.

Ob tem je dodal, da tudi sam pozna ljudi v politiki, institucijah in javnem življenju, ki delajo za državo, ne zase – brez kričanja, lova na kamere in napihovanja lažnih uspehov. »A takšne zgodbe niso senzacionalne. So ‘preveč normalne’ in zato pogosto ostanejo neopažene,« opozarja Poklukar.

Po njegovem mnenju se danes premalo ceni lojalnost, pripadnost in odgovornost.

V komentarju je dodal, da se strinja s tistimi, ki menijo, da Slovenija doživlja krizo temeljnih vrednot. »Če želimo, da bodo vrednote ponotranjili tudi drugi, jih moramo najprej živeti sami. Osnova je kulturni dialog, odprta razprava in pripravljenost na konsenz, kjer smo pripravljeni stopiti korak nazaj, da zagotovimo enake možnosti za vse.«

Na očitek sledilca, da takih ljudi v politiki ali javnem sektorju ni, je Poklukar odgovoril: »Res jih je težko najti … so pa, vendar prepogosto izjeme, namesto da bi bilo to pravilo.«

Poklukar je tako v nekaj stavkih povezal svoje dopustniške trenutke z resnim razmislekom o slovenski politiki in družbi – in med vrsticami dal jasno vedeti, kakšno Slovenijo bi rad videl.

Vzpon na Triglav – simbol doma in vrednot

Med dopustom se je Poklukar povzpel tudi na Triglav, kar zanj ni le športni podvig, temveč osebna tradicija. »Čas dopusta je zame vedno tudi čas za pot na Triglav. Ne zaradi kljukice, ne zaradi fotografije z vrha. Ampak zato, ker je to moj hrib. In ker vsakič, ko stopim nanj, stopim tudi globlje vase,« je zapisal.

Rojen v Gorjah, ob robu Triglavskega narodnega parka, Triglav doživlja kot simbol doma, vztrajnosti, tihe moči in spoštovanja – do tistih, ki so tu bili pred nami, in do tistih, ki bodo še prišli. »Na Triglavu se vse razjasni. Misli postanejo bolj preproste. Vrednote bolj jasne. In spet se spomnim, zakaj imamo Slovenci tako radi to goro – ker nas uči pokončnosti, skromnosti in pripadnosti,« je poudaril in dodal, da je hvaležen za svoje korenine v senci Triglava.