Janez Janša v posebni družbi, vsuli so se komentarji (FOTO)

Premierse spominja dogodkov iz leta 2008, ko je Slovenija vodila Svet EU in Evropski svet. Na spletnih omrežjih je objavil fotografijo, na kateri mu družbo delajo nekdanji ameriški predsedniknekdanji predsednik Evropske komisijein nagačeni medved. »To je bilo zadnje leto “Zlate dobe EU”, ko je kazalo, da se bo unija nezadržno bližala svojemu cilju: Evropa cela, svobodna in v miru. Usklajena tudi z ZDA ter v dobrih odnosih z Rusijo. Bil je čas celo za šale,« je ob fotografiji, na kateri je za šapo poprijel medveda, zapisal (nelektorirano) Janša.Premier je ob tej objavi sprožil različne odzive. Medtem ko so ga nekateri pohvalili in obdali s komplimentom, da ima lep nasmeh, so drugi prepričani, da je Slovenija smisel za humor izgubila že pred 30 leti.