Janez Janša ujet do ušes nasmejan v družbi lepe voditeljice (FOTO)

Predsednik vladese je v torek mudil na delovnem obisku v Grčiji. V okviru obiska je nastopil na šestem delfijskem ekonomskem forumu. Med pogovorom z grško voditeljico je bil dobre volje in nasmejan.Šlo je za osrednji dogodek in letno konferenco istoimenske organizacije, na katerem se zberejo voditelji in voditeljice iz različnih držav, ki se zavzemajo za uresničevanje in spodbujanje inovativnih idej za trajnostno in konkurenčno rast v Evropi in širši regiji vzhodnega Sredozemlja. »Predsednik vlade Janez Janša je na tokratni konferenci spregovoril o prihodnosti Evrope in predstavil prioritete slovenskega predsedovanja Svetu EU, v pogovoru z voditeljico pa je naslovil tudi nekatere druge aktualne teme,« so sporočili z vlade.