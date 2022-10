Janez Janša šokiran ob fotografiji Dragića s puloverjem z jugoslovansko zastavo

Trend na trgu: geotermalne toplotne črpalke

Energetska in okoljska kriza sta povpraševanje po učinkovitejših načinih ogrevanja in hlajenja povečali za nekajkrat. Projekt, ki zahteva dolgoročno načrtovanje, strokovno izbiro in izvedbo ter večjo naložbo, marsikoga postavlja pred vprašanje, komu ga zaupati.