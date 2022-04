Ne boste verjeli, kaj naredi Janez Janša, ko je žalosten

Volilni boji so v polnem razmahu in kandidati za poslanske stolčke se vsak na svoj način borijo za pet minut slave. Predstavitve se selijo na splet, kjer kandidati delijo tudi zelo osebne zgodbe in odgovarjajo na vprašanja, ki so netipična za politične predstavnike.

Tudi prvak SDS je ubral ta priljubljeni pristop in odgovoril na 72 vprašanj, ki so se dotikala predvsem zasebnega življenja in ne politike. Odgovarjal je na vprašanja o najljubši knjigi, ki po njegovem mnenju Ustava, o kuhanju je povedal, da zna toliko, da bi preživel. Eno izmed vprašanj je bilo tudi, kako sta z ženo Urško izbrala imeni za otroka Janša je povedal, da po težkih pogajanjih.

Najbolj zanimivo pa je bilo vprašanje kaj naredi, ko je žalosten. Na zadnje vprašanje je dogovoril zelo zanimivo, saj je dejal, da poišče slap. Povedal je še, da je njegov najljubši vonj vanilja, od pesmi pa mu je najbolj pri srcu Še si tu.