Redko videni prizor: Janez Janša široko nasmejan užival v ženski družbi (FOTO)

Z dnevom državnosti, ki je tudi dela prost dan, zaznamujemo dogodke pred 34 leti, ko je takratna slovenska skupščina 25. junija 1991 po nekajletnih prizadevanjih sprejela ključne dokumente za osamosvojitev Slovenije - Temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji, ustavni zakon za njeno izvedbo in Deklaracijo o neodvisnosti.

V prihodnost, ki je bila tokratna tema osrednje državne proslave, so se ob tej priložnosti zazrli tudi v parlamentarnih in zunajparlamentarnih strankah. Predsednik SDS Janez Janša je ob tem izpostavil, da je prihodnost lahko dobra ali slaba. Sam za Slovenijo vidi prvo, saj je po njegovih besedah Slovenija »zgradba, ki je zgrajena na skali, ne na pesku«, poroča STA.

Ta skala so vrednote slovenske osamosvojitve in bližje je upravljanje z državo tem vrednotam, boljša je prihodnost, meni prvak SDS. Ocenil pa je, da v slovenski politiki pogosto zmanjka tisto, čemur je namenjen praznik ob dnevu državnosti, to je sodelovanje okrog ključnih točk. Pomanjkanje tega očita zlasti aktualni slovenski levici.

Na družbenem omrežju X je prvak SDS s sledilci delil fotografije in zahvalo Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve. V družbi nasmejanih dam je bil Janša s kozarčkom rujnega videti več kot zadovoljen.

»Lepo preživet dan državnosti med srčnimi ljudmi na maši in proslavi za domovino v Novi Gorici. Hvala Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve za organizacijo čudovitega kulturnega programa. Bog živi Slovenijo.«

Pod objavo so se usuli komentarji sledilcev, objavljamo le nekaj izmed njih. »Če bo samo bog živu Slovenijo,bomo tenko piskali.Bo treba delat ne pa v nebo 'zjati'.«, »Bog živi JJ.«, »Veseli me vsak domoljuben spomin na največji dogodek v naši zgodovini. Ne oziram se na zavajajoče govore na proslavah, kjer je bolj pomembna garderoba. Govor predsednice ne bi bil slab, če ne bi imela gospa fige v žepu! Upamo, da bo proslava v ta nam naslednje leto bolj blizu nam, čisto navadnim ljudem, ki imamo radi Slovenijo!«, »Bogu Hvala«.