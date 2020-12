Jana zapustila Radio 1: voditelji so ji v slovo podarili nekaj bizarnega

Med poslušalci jutranjega programa Radia 1 je završalo, ko je Denis Avdić naznanil, da se od njih poslavlja Jana. Seveda so vsi mislili, da bo v slovo pomagala voditeljica Jana Morelj, vendar ni bilo tako.



Po 12 letih dela na radiu je v pokoj odšla dolgoletna sodelavka in čistilka Jana. Kot so zapisali radijci (nelektorirano), je »vsak dan je skrbela, da je celotna radijska hiša izgledala brezhibno, so bile naše mize pospravljene, wc-ji čisti, tla posesana, okna umita, itd. Zdaj pa je čas, da si tudi ona spočije in odide na svobodo.«



Iskreno je spregovorila o vsem, kar jo je Denis vprašal, in poskrbela, da smeha ni manjkalo. Pravi, da že komaj čaka, da si odpočije od radijskega vrveža. Avdić pa ji je v svojem slogu podaril poslovilno darilo. Na zadnji delovni dan je dobila ikebano, na kateri je pisalo, da nihče ne žaluje. Seveda je šlo za šalo, ki pa jo je razumela in nadvse vesela, da se je ekipa od nje tako lepo poslovila.