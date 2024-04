Jana Plestenjaka njegova Tadeja povsem omrežila (FOTO)

Priljubljeni slovenski pevec Jan Plestenjak je januarja oznanil, da se poslavlja od družbenih omrežij. Ker nas je prej redno razvajal z utrinki iz svojega življenja, njegove objave kar pogrešamo. Na srečo vsake toliko kakšno skupno fotografijo podeli njegovo dekle Tadeja Majerič.

33-letna nekdanja tenisačica je objavila skupno fotografijo, na kateri sta z Janom objeta. Medtem ko se Tadeja pred fotoobjektivom očitno počuti povsem domače in ve, kako pozirati, pa je Jan z nasmehom skromen, a v očeh vidno zadovoljen.

Morebiti noči preživlja ob pisanju novih pesmi. To je namreč pravi razlog za umik z družbenih omrežij. Takrat je namreč zapisal, da se bo posvetil delu, pri čemer ga telefon in omrežja očitno zelo motijo. Ni pa to dokončen umik. Napoveduje, da se bo vrnil. Kdaj točno, nam ni znano.