Jana Morelj razkrila, zakaj sta se z Markom le odločila za poroko

Radijska voditeljica in vremenarka Jana Morelj je dahnila usodni da. Njen izbranec Marko Vidmar, s katerim sta bila sodelavca, ji je večno zvestobo prisegel v krogu prijateljev. Denis Avdić je bil poročna priča, ob spremljavi romantičnih melodij Roka Lunačka pa se je nevesta med svati sprehodila do svojega izbranca.

»Iskrene čestitke ob vajinem čudovitem dnevu! Zdaj sta tudi uradno na isti frekvenci,« so izvirno čestitko zapisali sodelavci z radia. Nevesta je nosila dolgo belo obleko s čipko, Marko pa si je na pomemben dan nadel črno moško obleko in belo srajco, svoj videz pa dopolnil s kravato in kapo s šiltom. Jana in Marko sta par že od leta 2023, sicer pa ima radijka hčerko Mio iz prejšnjega razmerja.

Zabava brez harmonike

Poleg ljubezenskega življenja pa se je Jana odločila tudi za veliko karierno spremembo, po trinajstih letih se je namreč poslovila od vodenja jutranjega radijskega programa Denis Avdić Show. Povedala je, da je za to odločila zaradi hčerke, saj je ta lani začela obiskovati prvi razred osnovne šole.

Da je simpatična voditeljica ljubiteljica rock glasbe, je znano že dolgo. Takšna pa je bila tudi poroka, saj svati niso poslušali zvokov harmonike, temveč malce trše ritme. Mladoporočenca sta očitno doživela svoj sanjski dan, o čemer pričajo tudi nevestini poročni čevlji, ki so zaradi plesanja izgubili svoj sijaj.

Med svati so se zvrstili številni znani obrazi, ki jih lahko spremljamo na radiu, med drugim so se na Janini poroki zabavali Robert Roškar, Anja Ramšak in Miha Deželak. Poročni obred se je odvil na idilični lokaciji v objemu narave in v družbi njunih najbližjih.

Marko in Jana sta par od leta 2023. FOTO: INSTAGRAM

Janini čevlji po zabavi, ki je trajala vso noč. FOTO: INSTAGRAM