Jan Plestenjak zaradi mame Dore ušel letalski nesreči (VIDEO)

Dolga in bogata kariera je za njim, letos se obeta že 16. studijski album in Jan Plestenjak ostaja zvest sam sebi. Pravi, da so leta, ko se je dokazoval drugim, preteklost in kot vedno stavi na globino besedil ter melodij. V ŠOKkastu je razkril, kaj mu daje mirnost in kakšne želje ima za naprej. Ne skriva globoke želje po družini in otroku, predvsem pa je hvaležen za vse, kar mu je življenje dalo.

Čeprav je v svoji mladosti prejel prestižno štipendijo za študij v ZDA in je tja odpotoval skoraj gol in bos, je bilo življenje vseeno zelo prijazno z njim. Razkril je, kako je ušel letalski nesreči, ko je pri 17 odšel na študij v tujino. Ker si je mama Dora zaželela kave, sta odšla na naslednje letalo in usoda jima je prizanesla, saj je prvo letalo, ki je letelo iz Bostona v New York, strmoglavilo v reko. »Bila je zima in je mama rekla, imela sva že karte, toda rekla je, veš kaj, jaz bi pa zdaj le še eno kavo spila, odšla pa na tistega čez pol ure,« je razložil. Prav tisto letalo je strmoglavilo v reko in več ljudi je umrlo.

Mama Dora je njegova največja opora. FOTO: Picasa 2.0 Mediaspeed

Čeprav je bilo leto odmika produktivno, je Plestenjak priznal, da mu mirnost ni vedno najbolj pri srcu. »Po svoje mi je to kar fajn, mogoče ne znam v miru živeti, sem izgubljen, kadar je prevelika mirnost. Po drugi strani si jo pa želiš v življenju, neko mirnost,« je razmišljal.

