Jan Plestenjak zaprl lokal

Soba 102 ni več odprla svojih vrat. FOTO: Mali Igor

Jan Plestenjak in Boštjan Menart ob prvi obletnici Sobe 102 leta 2015. FOTO: Mediaspeed

»Jutri odpira svoja vrata 'Soba 102'. Ko sem napisal pesem, si nisem niti v sanjah predstavljal, da bom lahko nekoč v tej 'sobi' nekaj pojedel, spil kozarček... S pomočjo izjemne ekipe predanih ljudi se je to uresničilo. Dobrodošli vsi! J.,« tako je svoje oboževalce k obisku restavracije Soba 102 v središču mesta pred sedmimi leti povabil. Kot kaže, pa je znamenita Soba 102 na Cankarjevi v Ljubljani, ki jo je Plestenjak odprl skupaj zdokončno zaprla svoja vrata. »Soba102 se zapira, žal je ni več,« so nam na kratko potrdili v Menart Records. Za komentar smo prosili tudi Plestenjaka, a do roka za oddajo časopisa v tiskarno njegovega odziva nismo dobili.Soba 102, katere slogan je bil, da je to »'plac', kamor se ne hodi skrivat, ampak se hodi kazat«, je svoja vrata odprla leta 2014. Lani oktobra, ko so tako kot drugi gostinci zaprli svoja vrata, so zapisali, da za nekaj časa ugašajo štedilnike in se vračajo s prenovljenim konceptom. A vrnitve Sobe 102, kot kaže, ne bo. Pojavile so se sicer govorice, da sta Plestenjak in Menart lokal prodala, a potrditev nismo dobili. Medtem je v evidenci Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) zaslediti, da je na naslovu Cankarjeva 4 še vedno vpisana poslovna enota Soba 102 Plestenjakovega in Menartovega podjetja Do raja.