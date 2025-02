Jan Plestenjak v ŠOKkastu: V življenju moraš biti »disciplinirana budala« (VIDEO)

S prav posebnim nasmeškom na obrazu nam razloži, da je končno našel mirnost v življenju. »S punco skupaj živiva eno leto in imam eno to mirnost, toplino doma,« nam je razkril. Ni skrivnost, da je leto odmora izkoristil tudi za ljubezen. Njegovo dekle je nekdanja teniška igralka Tadeja Majerič, ki je ne skriva in s ponosom pove, da sta si ustvarila skupno življenje. Poleg tega pa je leto premora izkoristil za glasbeno ustvarjanje in prav na prvi dan novega leta v svet poslal Valentinovo pesem, ki so jo oboževalci sprejeli z odprtimi rokami. Skozi svojo dolgoletno kariero spoznal, da je ključ do uspeha vztrajnost in trdo delo. Njegova pot do vrha ni bila enostavna, saj je moral sam izkusiti tudi slabe strani izpostavljanja, pogrešal je tudi podporo. Kot sam pravi: »Bilo je težko in ne bi šel še enkrat čez to vso to pot,« je razkril.

Jan Plestenjak se vrača na odre. FOTO: Marko Feist

Andrea Bocelli mu je »ukradel« Moniko Avsenik

Jan z veseljem priskoči na pomoč mladim glasbenikom in tudi v studiu ŠOKkasta je bilo njegovo ime pogosto izgovorjeno s strani različnih izvajalcev. Eden izmed primerov njegovega vpliva na mlade glasbenike je Monika Avsenik, vnukinja legendarnega Slavka Avsenika. V zadnjih mesecih je nekajkrat nastopila z legendarnim opernim pevcem Andreo Bocellijem in s tem navdušila doma in v tujini. Plestenjak je z njo tesno povezan, saj sta ona in njen mož Anže Langus Petrovič - Dagi člana njegovega benda. Priznal je, da je ponosen na njene dosežke in verjame, da je njena pot še posebej težka zaradi teže priimka Avsenik. To težo je občutil tudi sam, saj je njegova mama znana slikarka Dora Plestenjak. »V Sloveniji tako težko priznamo nekomu, da je uspešen, dober,« pravi in dodaja, da mladi potrebujejo junake, ki jih lahko občudujejo in jim sledijo.

Ne zna sprejeti pomoči

V iskrenem pogovoru nam je zaupal, da ne mara ljudi, ki jamrajo. »Sploh pa ne slavnih ljudi. Groza me je, ko to vidim,« nam je razkril. »Iščejo pozornost in jo s tem vzamejo tistim, ki jo zares potrebujejo,« je še dodal. Sam svojih težav ne obeša na velik zvon in jih ponavadi rešuje v samoti. Nekoč je šel celo tako daleč, da ni poklical reševalcev, ko se je doma resno poškodoval. »Doma sem treniral in si poškodoval nogo,« ki si jo je povil, ker drugače bi izkrvavel. Kasneje ga je sosed zapeljal do zdravnika, kjer je prejel 24 šivov.

Spregovoril je tudi o svoji ljubezni do domovine, študiju v ZDA in o tem, zakaj je za uspeh potrebno biti »disciplinirana budala«.