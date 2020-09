Jan Plestenjak pokazal družino: Dora je videti odlično (FOTO)

Priljubljeni pevecje kot mnogi Slovenci nedeljo preživel v krogu najbližjih in dan ovekovečil s fotografijo na družbenih omrežjih. »Krasna družina ste,« so jim sporočali sledilci.Na fotografiji, ki jo je posnel, za mizo sedijo še njegova mama, znana slikarka, njegov brat, kipar in oblikovalec, in plavolasa dama.Po objavi fotografije so se usuli komentarji. »Mama zgleda super, odlični ste«, »Družina je vse. Brez nje si nihče. Je tista, ki korenine ti da in tista, ki vedno najde pot do srca«, »Vsi skupaj ste super, posebno se pa dobro drži mama Dora, seveda ima oba svoja fanta ob sebi«, »Lepo,da ste zbrani skupaj,družinske vezi so najmočnejše«, »Gospa Dora izgleda odlično«, »Hvala,da lahko vidim tudi vašo družino. Zelo lepo Jan in vsem želim vse dobro,« so le nekateri od zapisov Janovih prijateljev na družbenih omrežjih.Jan pa je pokazal, da mu družina še naprej tesno stoji ob strani.