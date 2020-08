Čeprav se jeza nekaj časa poslovil od glasbenih odrov, pa svojih sledilcev ne pušča na cedilu. Na instagramu pogosto kaj objavlja, nazadnje pa je slekel zgornji del in pokazal malo golega telesa.Zraven je zapisal nekaj vrstic iz besedila svoje pesmi Barka iz perja in oboževalke niso mogle skriti svojega navdušenja. Nekatere so nadaljevale besedilo pesmi, druge so priznale, da včasih celo sanjajo o njem. Najbolj se je razgrela, ki mu je namenila italijanski vzklik mamma mia.Jan je sicer čas zase namenil predvsem raziskovanju Slovenije. S svojim jeklenim konjičkom se vozi po državi in odkriva njene lepe kotičke.