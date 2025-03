Jan Plestenjak Luciji podaril šopek

Oddaja Japajade, ki je nekatere razburila in mnoge razveselila, je gostila tudi Jana Plestenjaka in glasbenike, ki ga spremljajo na odrih, kamor se je priljubljeni pevec po premoru vrnil pred slabim mesecem dni.

Poleg Kvinteta Dori so za dobro glasbo tokrat poskrbeli še Miran Rudan, Vesele Štajerke, Ansambel Petra Finka in Gadi, naravnost iz Münchna je posebej prišel na snemanje tudi župnik Izidor Pečovnik - Dori, saj so v oddaji nastopali tudi njegovi fantje iz Kvinteta Dori. Oddaja je, odkar v njej predstavijo po dva kmeta, ki se borita za zmago, še bolj razgibana in ima tudi zato še več privržencev.

V tokratni sta se pomerila kmet, član Kvinteta Dori in učitelj glasbe Primož Razboršek iz Rimskih Toplic ter kmet Henrik Podlesnik - Henč z Ljubnega ob Savinji. Na koncu oddaje je za simpatično presenečenje poskrbel Dejan Vunjak, ki je sovoditeljico Lucijo Vrankar presenetil s šopkom, kot se spodobi za dan žena.