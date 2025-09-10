GLASBA

Jan Plestenjak ima novo, skupaj z Moniko razkrivata presenečenje (FOTO)

Jan Plestenjak ne počiva. Pred njim je nov podvig, v katerega je povabil tudi Moniko Avsenik.
Fotografija: Jan Plestenjak. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram
Jan Plestenjak. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

N. Č.
10.09.2025 ob 15:04
10.09.2025 ob 15:04
N. Č.
10.09.2025 ob 15:04
10.09.2025 ob 15:04

Pevec Jan Plestenjak je znova v polnem zagonu, pred njim pa so novi glasbeni projekti. Tokrat je razveselil z novico, da je moči združil z vrhunsko glasbenico Moniko Avsenik. Skupaj bosta predstavila čisto svež duet z naslovom Vse bo, vse bo, ki premierno izide v četrtek.

Prvo sodelovanje

Čeprav oba sodita v vrh slovenske glasbene scene, do zdaj še nista sodelovala. Zato je njun skupni projekt še toliko večje presenečenje za oboževalce. Pesem Vse bo, vse bo bosta uradno predstavila v četrtek, a že zdaj buri domišljijo poslušalcev, ki komaj čakajo, da slišijo, kako zveni spoj dveh tako močnih glasov.

Monika navdušena nad sodelovanjem

Novico je prva naznanila Monika Avsenik, ki je na svojem Instagramu zapisala:

»Z največjim veseljem in častjo z vami delim, da bo jutri ob 12. uri izšla pesem Vse bo, vse bo, moj duet z enim in edinim – Janom Plestenjakom, kraljem slovenske pop glasbene scene. Jan, neizmerno hvaležna in počaščena sem! Hvala za tako lepe pesmi, hvala za tako lepe priložnosti!  Komaj čakam, da jo slišite tudi vi.«

Za Jana Plestenjaka to sicer ni prvi duet – a vsak znova navduši občinstvo. Že prej je zapel v paru z Miranom Rudanom, Nino Pušlar, Maraayo, Evo Moškon in Evo Boto. Njegovi dueti so pogosto postali veliki hiti, zato oboževalci z velikim pričakovanjem zrejo tudi v tokratno sodelovanje z Moniko Avsenik.

Jan Plestenjak Monika Avsenik glasba duet

