Jan Plestenjak brez dlake na jeziku okrcal del slovenske estrade

V tokratni Areni je na temo nastopa Svetlane Ražnatović - Cece na ptujskem kurentovanju spregovoril priljubljeni slovenski glasbenik Jan Plestenjak. »Jaz sem ustvarjalec in imam veliko spoštovanje do vseh, ki ustvarjajo glasbo. Vem, koliko emocije in ljubezni je treba dati v to in seveda tukaj ne ocenjujem slogov ali pa jezikov ...« je odgovoril na vprašanje voditelja, ali se mu zdi izbira Cece za tovrstno odprtje primerna izbira.

Kot pravi Plestenjak, konkretnega primera ne pozna. »Če je privat organizator, se meni zdi popolnoma prav, da izbere, kogar hoče, saj smo na trgu,« je povedal ter dodal, da na splošno meni, če so organizatorji občine ali javni zavodi in se dogodek financira iz davkoplačevalskega denarja, mora vsak razmisliti, ali je to prav. »Meni bi se zdelo zelo narobe z nekim zakonom govoriti ljudem, kaj morajo in kaj ne. V bistvu bi se mi celo zdelo izpod časti,« je dejal.

Plestenjak: Tovrstna izbira je velikokrat beg pred samim seboj

Komentiral je tudi dejstvo, da veliko mladih slovenskih glasbenikov glasbo ustvarja v tujem jeziku – hrvaškem ali angleškem. Po njegovem mnenju je velikokrat tovrstna izbira beg pred samim seboj oziroma pred lastno nesposobnostjo. Kljub vsemu pa Plestenjak meni, da imajo Slovenci radi slovensko glasbo. Sam v času turneje v letu in pol proda 150.000 vstopnic, pravi.

Prepričan je, da bi morali imeti radi Slovenijo, saj živimo v mirni in varni deželi, slovenski jezik pa je po njegovem mnenju krasen. Izpostavil je tudi fenomen, kako Slovenci drugače dojemajo balkansko glasbo. Kot pravi, ima denimo sam rad trubače, saj je bil tudi njegov pokojni oče Srb. »Ampak, če pridejo trubači v Ljubljano, je to etno. Če pa pride harmonika, je to kmetija. Zame je to tudi etno. Samo ta odnos spremenimo in bomo vsi srečni,« je prepričan Plestenjak.