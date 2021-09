Jan iz Kmetije: To je gonjerija, favšarija, hudobija, psihiatrija

Na Kmetiji so bili tekmovalci in gledalci priča pravemu incidentu. Zakuhal ga je kar glava družine Jan, ki se je znesel nad Majdo in močno povzdignil glas nad njo. Zmotilo ga je Majdino razmišljanje o Marii. Očital ji je, da nič ne dela in da se samo sprehaja po kmetiji. Poslal jo je v hlev spat in jo napadel z žaljivkami. Očital ji je, da smrti in da dela samo svinjarijo. Majda je bila v šoku in dejala, da jo je zelo ponižal.Številni so bili nad njegovim dejanjem zgroženi, po izbruhu pa se je Jan oglasil tudi na facebooku in se je razpisal, zakaj se je tako znesel nad njo, kot se je. »Če spi v štali s kravami, misli, da se ne rabi umivati in osnovnega higienskega minimuma upoštevati,« je zapisal in svojim prijateljem razkril, da s kravami spi, ker je naj ne bi nihče drug želel v sobi.»Delam na tem, da bom zapustil kmetijo! V svinjaku in s svinjami nikoli nisem živel,« je zapisal in dodal, da v svojih 56-letih živeljenja še kaj takega ni doživel. Sotekmovalki je še očital, da se je mlajšim sotekmovalcem skušala prikupiti tako, da jim je dajala tobak, ki naj bi ga pritihotapila na posestvo.Dodal je še, da se res ni želel spraviti na žensko, a da ga je sama tako močno izzvala, da je dobila to, kar je iskala. »To ni kmetija, ki sem si jo predstavljal. To je gonjerija, favšarija, hudobija, psihiatrija in večina jih sodi v Polje ali Hrastovec,« je še zapisal in doda, da nič ne obžaluje izrečenih besed, saj si je to njegova sotekmovalka po njegovem mnenju zaslužila.