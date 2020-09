Jakova Faka napadli: Upam, da je bilo to prvič in zadnjič

Biatlonecje bil žrtev kibernetskega napada. Njegov profil na facebooku so 24. avgusta prevzeli neznanci in šele pred kratkim mu je uspelo, da ga je dobil nazaj.»Večina vas je ugotovila, da je moja stran hekirana! Od 24. avgusta nobena objava ni moja! Hekerji so poskrbeli, da mene in moje administratorje umaknejo na najnižje funkcije, tako da so nam vse aktivnosti bile onemogočene! Nismo mogli nič objavljati, komentirati ali brisati njihovih objav, lahko smo samo gledali, kaj se dogaja,« je zapisal in dodal, da se opravičuje vsem, ki so jih objave motile, »tudi mene so, ampak žal proces, da se dokaze lastništvo in sploh stopi v kontakt s Facebookom, traja in traja!«Zapisal je še, da ima stran že skoraj 13 let, »lepo se družimo, podpiramo, tudi včasih hecamo in mi res še vedno ni jasen cilj takih hekerskih napadov! Pomembno je, da smo spet tukaj, njihove objave bomo takoj pobrisali in upamo, da je to prvič in zadnjič!