Jadranka Juras prosi in opozarja

Slovenska pevka zabavne in klasične glasbe Jadranka Juras je zadnja leta manj vidna v medijih, čeprav je velika borka za živali. Kot goreča aktivistka je prepričana v dobro ljudi, predvsem v mlade, ki bodo poskrbeli za dobrobit tako živali kot narave. In kot članica društva za zaščito in pomoč živalim Lajka pomaga mnogim živalim ter si prizadeva, da bi se stvari izboljšale tudi na zakonodajni ravni.

Jadranka je velika borka za živali in naravo. FOTO: Osebni Arhiv

Na svoji facebook strani je zapisala prošnjo in opozorilo: »Vidim objave nekaterih ljudi, ki se hvalijo, kako naberejo npr. 3 polne košare borovnic, 5 košar gob itd. Oprostite, ampak s tem se ni za hvaliti. Ali veste, da imamo v Sloveniji zaenkrat še srečo, da nam za nabiranje plodov v zasebnih gozdovih ni potrebno plačati? V tujini to ni tako samoumevno in se bojim, da kmalu tudi pri nas več ne bo, če se bo tako neizprosno ropalo gozdove. Poleg tega pa se, prosim, zavedajte, da v gozdovih živijo živali, za katere so ti plodovi hrana. Hvala, ker razumete in upoštevate, da nismo sami na tem planetu.«

Jadranka ima doma psičko Kofi ter mačke Suzano, Majdo in Mijo.