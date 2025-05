Jadranka Juras ogorčena nad slovensko družbo: »Mačke se strelja za zabavo, vsak peti otrok je spolno zlorabljen«

Pevka Jadranka Juras je znana kot velika zagovornica in zaščitnica živali. V intervjuju za revijo Suzy je našim kolegom priznala, da če ne napiše na družbenih omrežjih, da se živali ali človeku godi krivica, se počuti, kot da je to bitje dodatno izdala. »Vedela sem za njegovo trpljenje, a nisem naredila nič,« je opisala svoja občutja.

Tudi tokrat se je razočarana nad družbo v Sloveniji oglasila sledilcem s spodnjim zapisom.

»Naravnost čudovita je ta Slovenija, kajne? Zadnje dni lahko gledamo objavljene fotografije obešencev, s katerimi se grozi umetnikom, da smo mi naslednji, mačke se strelja za zabavo, vsak peti otrok je spolno zlorabljen, 12.7 odstotkov ljudi živi pod pragom revščine, komaj rojene mucke se odmetava v kante, zavite v plastične vrečke, in še bi lahko naštevala.

Kak narod smo in kam gremo? Koliko časa še bomo tolerantni do netolerantnih?«

Ustreljena muca

Najditelji muce je opazil, da ima ta hudo oteklo oko in ga težko zapre, zato jo je peljal k veterinarju. Na Veterinarskem centru PIKA v centru Maribora tako zdaj že skrbijo za mamo muco s štirimi mladički, ki so stari manj kot dva meseca in popolnoma odvisni od nje.

»Nad očesom smo pri pregledu ugotovili rano, RTG-posnetek je pokazal metek, ki se je ustavil v bližini očesa in ga tako poškodoval, da je muca sedaj slepa. Žal je tudi to Slovenija, narod z zračnimi puškami, ki kot za šalo streljamo mačke, vrane, golobe, včasih tudi pse in druge živali. Kot družba pa se moramo zamisliti, kam se je izgubila vsa empatija, sočutnost do živali, in ustaviti agresivneže. Danes muca s strelom v glavo, jutri nekdo drug. Muce so iz okolice Polskave.«

Pod objavo so se usuli komentarji, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Človek največje zlo na planetu. Hvala vam, pomagamo.«

»Grozovito. Tudi na mojega ubogega mucka so večkrat streljali in metali vanj kamne.«

»Upam, da zgnije v mukah ... smet človeška ...«

»Nimam besed za tak izmeček, mlademu paru hvala, da je poskrbel za mamico in naraščaj in vsem, ki mucici pomagajo.«

»Tudi jaz sem iz Polskave in tudi naš prostoživeči in sosedov sta bila ustreljena z zračno, kasneje pa zastrupljena, vendar sta oba preživela, potem pa se čudimo, da delajo takšne stvari ... nam in sosedu je soseda, ki dobiva dohodek od prodaje hrane in stvari za male živali, rekla, da naj si zaperemo in pazimo mačke, da ne bodo hodile po njeni parceli, naši psici pa naziva s pokcanimi cucki, čeprav sta rodovniški, toliko o strpnosti do živali, če je nimajo niti tisti, ki živijo na račun živali, zelo žalostno.«

