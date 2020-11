Jacqueline fante osupnila v kopalkah, groba masaža pa ji je prijala (FOTO)

Le kaj jih čaka? FOTO: Voyo

V šovuje kot vedno zelo vroče.je popolnoma obnorela fante. A kljub temu je bila v sobi ponoči sama, saj si nihče ni upal k njej. Je pa zanje pripravila prav poseben izziv. Fantje so bili seveda zelo nestrpni in radovedni. Boštjan je tako priznal, da je zanj tista prava seksi mačka, ki si jo res želi osvojiti. In bili so kar malo šokirani, ko so videli, da jih čaka miza za masažo.Ko je Jacqueline prišla, zavita le v brisačo, se je čutilo splošno navdušenje.je dejal, do so se moški čisto zmehčali. Morali so jo zmasirati, nagrada za najboljšo masažo pa je bil zmenek.je kar otrpnil. »Kot da sem kip svobode v Ameriki,« je izdavil, ko jo je videl v kopalkah. Boštjan je sicer dobro začel, a potem ni šlo več tako dobro, zato mu je Jacqueline dala dobro tri. Gledepa je dejala, da ima potencial za masažo, čeprav je menda prvič masiral. Maj pa se je celo bal dotikati Jacqueline, ker mu je bilo nerodno ...je med vsemi snubci masiral najagresivneje, najbolj grobo, a tako tudi postal zmagovalec. Zato je odšel na zmenek z Jacqueline, kjer sta lepo nazdravila in uživala v naravi. »Res si mi všeč, res si me fascinirala,« ji je dvoril. Ona je njegovim besedam verjela, saj je prepričana, da je iskren. In ko jo je vprašal, ali ji je všeč, ni dobil odgovora, saj je dejala, da bo s tem počakala do konca šova.A vseeno je dejala, da je bil to njen najlepši zmenek ...