Se spomnite, ki je pred leti sodelovala v šovu X Factor na Kanalu A? Maja je bila ena izmed tistih deklet, ki so jo ustvarjalci oddaje povabili k sodelovanju v skupini S.W.A.G. Po razpadu skupine se je Maja pod umetniškim imenompodala na samostojno pot.A najstniška zvezdnica se je od takrat, ko je zaslovela in postala znan širši slovenski javnosti, precej spremenila. Je odrasla in postala izjemno zapeljiva ženska, ki brez sramu rada pokaže svoje atribute na spletnih omrežjih.Maja pa ni le pevka, je tudi oblikovalka, ki se lahko pohvali z lastno kolekcijo torbic, pajkic in topov pod znamko I Have No Focus.