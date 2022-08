Izziv za lepotice: finalistke izbora Miss Slovenije pripravile poslovni načrt

Izbor Miss Slovenije že dolgo ni le lepotni, za kandidatke za lepotno krono je nemalokrat tudi karierna odskočna deska. Projekt deluje pod geslom Podpirajmo slovensko in podprimo Slovenijo, letošnja rdeča nit pa je podjetništvo, zato so se v Skupini stroka.si, ta je strateški in tehnološki partner projekta Miss Slovenije za miss sveta, odločili, da finalistkam ponudijo poseben podjetniški izziv.

Kandidatke za lepotno krono so si ogledale izdelke oziroma prototipe strokine digitalne tiskarne. FOTO: arhiv projekta Miss Slovenije

Pripravili so Hackathon, dogodek z naslovom Kreativnica22. Finalistke so bile razdeljene v tri skupine, vsaka je dobila posebno vsebinsko-podjetniško nalogo, v okviru katere so morale pripraviti poslovni načrt za nov inovativni produkt, ki bi ga lahko v oddelku digitalnega tiska Skupine stroka.si tudi izdelali in plasirali na trg. Direktor in lastnik Skupine stroka.si ter pokrovitelj dogodka Sandi Markon je dejal: »Veseli smo bili odličnih predlogov novih inovativnih produktov digitalnega tiska, ki jih bomo lahko skupaj z zmagovalno ekipo tržili tako na lokalnem kot globalnem trgu, kar je bil eden od ciljev dogodka Hackathon – Kreativnica22.«

Ves čas dela je bilo udeleženkam na voljo pet mentorjev, ki so jim pomagali s koristnimi nasveti in usmeritvami, prav ti so po vnaprej določenih kriterijih tudi ocenili njihove nastope in določili zmagovalno skupino. Med inovativnimi produkti je bilo stojalo za nakit, narejeno iz povsem slovenskega lesa, druga skupina se je domislila penaste sestavljanke, ki jo položite na tla in vanjo vstavljate različne figure, v tretji skupini so razvili zapestnico, na katero bi nabirali obeske slovenskih vrhov in prispevali k očiščenju gora.

Zmagala je zapestnica, na katero bi nabirali obeske slovenskih vrhov in prispevali k očiščenju gora.

In prav zapestnica je zmagala, v skupini so bile Kristina Mihelčič, Hana Klaut, Teja Tripković, Klara Šmigoc in Larisa Brumec, organizatorji pa so zanje pripravili posebno nagrado, vikend paket razvajanja in možnost nadaljnjega sodelovanja pri razvoju zmagovalnega produkta, s soudeležbo pri prodaji realiziranega produkta na trgu.