Fredi je poprijel za lopato, kaj pa za kuhalnico? (FOTO)

Koroški slavček Fredi Miler je te dni sredi zidarskih del, čeprav mu fizična dela, razen ustvarjanja glasbe, ne ležijo. Doma komajda pomije posodo in odnese smeti, skuhati pa zna le čaj in jajca.

Tokrat pa je le poprijel za samokolnico in lopato. »Sinu Sandiju lepšamo vrt, pa sem tudi jaz zavihal rokave. Z veseljem pomagam, čeprav to delo ni zame. Moram paziti na roke in prste, ki jih čakajo tipke in mikrofon,« je v smehu povedal navihani Fredi, ki je ob koncu dela objavil tudi fotografijo, kako naj bi kuhal že skuhano ženino kosilo.

Priljubljeni koroški slavček, ki se seli z žura na žur in zabava publiko, res ne more znati prav vsega. Kajne?