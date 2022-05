Iztok Gustinčič: Priložnosti za vaje je veliko, saj moramo jesti vsak dan

Dolgoletni voditelj na Radiu 1, moderator in povezovalec prireditev, sodelavec Tomaža Klepača, s katerim nastopata kot lika Bruno in Giordano, vse to in še kaj je Iztok Gustinčič. V ta 'še kaj' spada tudi kuhanje.

»Pripraviti znam sicer relativno malo zadev (če vemo, koliko jedi obstaja na svetu), ampak vse, kar naredim, običajno pohvalijo. Ne ustrašim se speči piščanca v pečici, pripraviti mesno štruco, obrniti kakšen stejk, šolsko skuhati poširano jajce, krompirjev ali navaden kolaž, testenine, rižote itd. Osnovo za pripravo poiščem po mnogih kuharicah, ki jih imam v domači knjižnici ali na spletu, potem pa recept priredim po svojem okusu. Večkrat pa preizkusim čisto svoje jedi, odvisno od tega, kaj imam na voljo v hladilniku oz. shrambi.« Svoje znanje nadgradi tudi ob gledanju televizije.

Iztokova strast je tudi kuhna. FOTO: Osebni arhiv

»Veliko idej in trikov sem izvedel med gledanjem mnogih sezon Masterchefa Slovenija, kjer večkrat razložijo, na kaj moramo paziti in kako jed izboljšati. To potem poskušam doma vključiti v pripravo jedi. Sicer nisem ravno kuharski navdušenec, vendar mi ni težko preživeti nekaj ur za štedilnikom, da je jed odlična, čeprav jo pojemo v 15 minutah. Važno je, da se izziva ne ustrašimo in poskušamo vse. Lahko gre tudi kaj narobe, ampak na napakah se učimo, da je naslednjič boljše. Priložnosti za vaje je veliko, saj moramo jesti vsak dan.«

Iztok se je veliko naučil sam, nekaj pa je pripomogla tudi mama. »Ko gre enkrat človek živeti na svoje, je v kuhanje praktično prisiljen. Je pa doma mama skrbela za kuhanje in ima v glavi še vedno nekako iste proporce in skuha zase preveč, zato gremo k njej večkrat na kosilo. Dejansko me je ona naučila osnovnih priprav, da sva z bratom 'preživela', tudi ko staršev ni bilo doma. Je pa res, da je se je takrat brat, čeprav je šest let mlajši, rajši sukal okrog štedilnika.«

Iztok ni mnenja, da je ženska tista, ki spada pred štedilnik. »Mislim, da sploh ne igra vloge, kdo doma kuha. Nismo vsi dobri za vse, zato delo razdelimo tako, da je končni rezultat optimalen oz. v danem trenutku najboljši. Pri nas kuham jaz, Nina pa peče. Jaz se nikoli ne bi lotil tort in sladic, kar pa je moji dragi v veselje. Seveda pa si pri pripravi jedi oz. sestavin v glavnem pomagava.«