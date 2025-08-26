LJUBEZEN

Iztok Gartner v nebesih: »Praznujeva dva meseca ljubezenske pravljice« (FOTO)

Da njegovo srce že greje nova lepotica, so nekateri opazili že pred časom, saj je ne skriva več.
Fotografija: Iztok in Monika praznujeta dva meseca ljubezni. FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook
Iztok in Monika praznujeta dva meseca ljubezni. FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook

N. Č.
26.08.2025 ob 15:48
N. Č.
26.08.2025 ob 15:48

Televizijski voditelj, novinar in dolgoletni estradni komentator Iztok Gartner, ki je tudi velik poznavalec filmov in erotike, je na Facebooku razkril, da je noro zaljubljen. In to ne kar tako – s svojo izbranko Moniko Filipič praznujeta dva meseca ljubezenske pravljice, kot je sam zapisal.

Gartner je na družbenem omrežju delil čustveno izpoved, v kateri ne skriva, da ga je ljubezen povsem prevzela: »S to krasno deklico danes praznujeva dva meseca najine pravljice, ki je obema popolnoma spodnesla tla pod nogami. Nisva vedela, da je takšna ljubezen še vedno mogoča, a zdaj veva, da je, saj se nama je zgodila. V morju zadaj je nešteto valov strasti, ki butajo v naju dan za dnem. Trobenta moja, rad te imam,« je zapisal.

Gartner se je pred leti že spogledoval s poroko. Leta 2020 se je zaročil, a je letos aprila javno priznal, da z nekdanjo izbranko nista več skupaj že kakšno leto. Ljubezen mu takrat ni bila naklonjena, a očitno se mu je življenje obrnilo v povsem drugo smer.

Njuno romantično popotovanje se je začelo na dan državnosti 25. junija. FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook
Njuno romantično popotovanje se je začelo na dan državnosti 25. junija. FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook

Nova pravljica z Moniko

Da njegovo srce že greje nova lepotica, so nekateri opazili že pred časom, saj je ne skriva več. Za Slovenske novice je pred kratkim odkrito povedal, da mu življenje krasi Monika. Prvo skupno fotografijo sta objavila na dan državnosti, 25. junija, ko je Gartner pripisal, da naj bo ta datum uradni začetek nove zveze.

»Ja, odslej mi Monika lepša dneve, noči in moje življenje. Ona je vse, kar potrebujem, da sem srečen, in v moje srce se je vrnil občutek, za katerega sem mislil, da se ne bo nikoli več ponovil. Monika je prava mešanica vsega, kar mora imeti ženska, da mi svet obrne na glavo in zamaje tla pod nogami. Rad ljubim in rad sem ljubljen, saj je to še edino, kar nas v tem norem svetu drži pokonci.«

Usuli so se komentarji

Njegova objava je sprožila pravi plaz odzivov. Nekateri so ga podprli in se razveselili z njim: »Tudi jaz sem šla skozi padce in vzpone, dokler nisem našla prave ljubezni. Danes sva z možem skupaj že osem let in imava skupno hčerko. Zato te razumem, Iztok, in ti privoščim še mnogo let sreče.«,  »Vesela sem za oba, naj traja in naj bo vajina ljubezen vsak dan močnejša.«

Drugi pa so bili bolj skeptični in so opozarjali, da sta dva meseca komaj začetek: »Dva meseca in že pravljica… še malo, pa bo Disney snemal risanko po vajini zgodbi. Samo pazita, da v tretjem mesecu ne pride tašča kot glavna zlobnica.«; »Takšne trenutne ljubezni imenujemo omama. Prava ljubezen pa pride, ko pridejo prve preizkušnje.«; »Moški, ki letajo s cveta na cvet, niso vedno najbolj zanesljivi…«

Gartner udaril nazaj

Na očitke, da gre le za »omamo«, se Gartner ni mogel zadržati. Eden od komentarjev, ki je namignil na njegovo domnevno, preteklost, da »moški skačejo iz cveta na cvet«, ga je razjezil: »Ne pisat oslarij, če me ne poznate in mislite narobe! Raje se veselite za lepo novico o ljubezni, ne pa zganjat negative. Pa zakaj bi vas karkoli zmotilo, če sploh pojma nimate o meni in mojem življenju. Ljudje ste včasih res hecni.«

