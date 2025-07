Iztok Gartner spet zaljubljen: Monika mi lepša dneve in noči (FOTO)

Iztok Gartner, celjski voditelj na Radiu Fantasy, znan po svojem ostrem in neposrednem jeziku, velik poznavalec filmov in erotike, si bo letošnje leto zagotovo zapomnil za vselej. Začel je snemati podkaste in v njih gostil že veliko znanih obrazov, od glasbenika Jana Plestenjaka, politika in nekdanjega komika Marjana Šarca, svetovno znane manekenke in za mnoge še vedno najlepše Slovenke Bernarde Marovt do predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič.

Spomladi, na dan mučenikov, pa se je v celjskem Narodnem domu prepustil roastu oziroma žaru, kjer so si ga privoščili številni znani, med drugimi Jure Godler, Marko Žerjal, Božidar Wolfand - Wolf in Oriana Girotto. Jezični Celjan nam je tokrat zaupal, da po več kot letu dni ni več samski. »Ja, res je, našel sem novo ljubezen,« nam je potrdil.

Da njegovo srce greje nova lepotica, so nekateri že opazili, saj je ne skriva več. Na dan državnosti, 25. junija, je namreč na družbenem omrežju objavil prvo skupno fotografijo s svojo Moniko in pripisal, da naj bo ta datum uradni začetek nove zveze. »Ja, odslej mi Monika lepša dneve, noči in moje življenje. Ona je vse, kar potrebujem, da sem srečen, in v moje srce se je vrnil občutek, za katerega sem mislil, da se ne bo nikoli več ponovil. Monika je res taka prava mešanica vsega, kar mora imeti ženska, da mi svet obrne na glavo in zamaje tla pod nogami. Rad ljubim in rad sem ljubljen, saj je to še edino, kar nas v tem norem svetu drži pokonci,« je še povedal sveže zaljubljeni Gartner.

Nedavno je v podkastu gostil Bernardo Marovt. FOTO: OSEBNI ARHIV