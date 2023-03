Izpoved Tanje Ribič vas bo stresla: Neskonča nemoč me je prevzela

Znan obraz z estrade Tanja Ribič ima svoj pogled na zdravljenje, tudi glede novega koronavirusa. V teh dneh je na družabnih omrežjih delila svojo izkušnjo, kako se zdravi ob prvih znakih bolezni, spregovorila pa je tudi o prebolevanju koronavirusa.

»Naenkrat me je začelo tresti. Zmerim temperaturo: 38! Malo me je ščemelo v grlu. Takoj sem se pošpricala po grlu s koloidnim srebrom (op.p.: več o koloidnem srebru in mnenju Nijz preberite spodaj!) in čez nekaj časa vzela homeopatsko zdravilo.« Zadnjega ima vedno na zalogi. Oboje je ponovila in v 24 urah je bila kot nova, pripoveduje.

Priznava, da tokrat težave niso bile hude, kot pred letom in pol, ko je imela tisto famozno bolezen, se je izrazila. »Veste kaj, meni se je zdelo, kot da sem bila zastrupljena. Neskončna nemoč me je prevzela. Srce se je mučilo, kot da potiska plastelin po žilah. Koža suha, kot da sem mumija. Niti lončka s čajem nisem mogla sama držat. Nimam besed. Dva dni agonije.« Bilo je neznosno, po nasvetu zdravnika, ki si je že pred tem pridobil njeno zaupanje, pa je vzela določeno zdravilo, o katerem je bilo veliko napisanega – ivermektin (kakšno je mnenje stroka iz UKC Ljubljana o njem, preberite spodaj!).

»In, dragi prijatelji, iskreno in to je moja izkušnja, v štirih urah, me je najprej iznenada popustil neznosen pritisk v prsih. Nato mi je padla temperatura in začela sem se izjemno, celo odlično počutiti. Noro, res! To je moja osebna izkušnja. In tega mi ne more nihče vzeti. Ne sodim, ne svetujem, samo povem in ni me (mi) potrebno soditi ...«

Kaj pravijo Nijz, UKC Ljubljana in JAZMP

O zdravljenju novega koronavirusa s koloidnim železom je Nacionalni inštitut za javno zdravje zapisal (Nijz): »Posamezniki, ki bi uživali koloidno srebro, bi zato tvegali svoje zdravje, brez da bi to ob tem sploh imeli koristi (ozdravljenje ali preprečevanje okužb z mikroorganizmi). Posledice za zdravje bi se lahko pokazale šele kasneje v življenju.« Več o tem na povezavi.

UKC Ljubljana je objavil obsežnejši prispevek o Ivermektinu. Izpostavljamo zaključek: »Če sklenemo, ivermektin še zdaleč ni čudežno zdravilo za zdravljenje covid-19. Tudi prepovedano zdravilo ni. Je učinkovito zdravilo za zdravljenje parazitoz, še posebej v državah v razvoju, kjer med drugim učinkovito preprečuje rečno slepoto, ki je zelo resen javnozdravstveni problem.« Več o tem na povezavi.

Svoje je povedala tudi javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP): »Dokler niso dokazane ustrezna kakovost, varnost in učinkovitost zdravila, ki jih ovrednoti evropski regulativni organ, je stališče pristojnih agencij, da v odsotnosti zanesljivih podatkov, ki bi kazali na učinkovitost ivermektina za zdravljenje covid-19, uporaba le-tega za zdravljenje covid-19 ni niti priporočljiva, niti varna. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in EMA sta izdali nasvet, da naj se ivermektin zaenkrat ne uporablja za zdravljenje covid-19 izven randomiziranih kliničnih preskušanj. Takšno priporočilo je izdano iz razloga, ker obstaja povečano tveganje za uporabo ivermektina v višjih odmerkih in za neodobreno terapevtsko indikacijo v primeru bolnikov s covid-19, kar je posledično lahko nevarno.« Če vas zanima več, sledite povezavi.