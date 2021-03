Izpoved Nataše Gorenc, ki pretrese: Njegov zadnji vdih ... in izdih ...

Čuti tako žalost, kot hvaležnost

Fitnes trenerkase je že v oddaji The Biggest Loser Slovenija predstavila kot oseba, ki iskreno pove svoje mnenje. Tudi če je tema boleča.Tako je razkrila, da ni edina, ki zadnje dni čuti občutek globoke žalosti in tesnobe. Tragične zgodbe, ki so se zgodile nedavno, so vse močno prizadele, je zapisala na družabnem omrežju.Preberite tudi:Njena je povezana z obletnico smrti očeta. »Sama v tem obdobju podoživljam, kako je eno leto nazaj, naš ati, odšel za vedno....Podoživljam njegovo borbo ves čas bolezni, njegove zadnje besede, njegov humor in dostojanstvo tudi na smrtni postelji, ko mu je kri zalivala telo, njegov zadnji stisk roke...in nenazadnje....za vedno...njegov zadnji vdih...in izdih«.In Nataša pravi, da bolj kot žalost čuti hvalaženost. »Hvaležnost, da je bil moj fotr "one of a kind" in da smo lahko bili ob njem...in mu po svojih močeh lajšali trpljenje....da je odšel v domačem okolju, obkrožen s svojimi najbližjimi...Vem, da marsikdo nima te možnosti v teh časih in se mi zanje trga srce....Na nek način sem pomirjena....ker gre za življenjski cikel...vsi se bomo enkrat poslovili...«Svojo izpoved, ki jo je opremila s fotografijo otroških let, kjer v naročju drži ljubko mucko, pa zaključi takole: »In vem, da se tam nekje za mavrico...igrajo naprej vsi otroci, ki so odšli prezgodaj...te prelepe duše! ...in vse živali, ki so nas imele brezpogojno rade....«