Izpolnile so se njene najbolj divje sanje

Ko nam jepred kratkim v intervjuju za revijo Suzy priznala, da na trg pošilja lastno znamko in svoje produkte, s katerimi naj bi razveselila zveste oboževalce, si niti v najbolj divjih sanjah ni predstavljala, da bo svoje mikrofone, ki jih je dlje snovala, razprodala v le nekaj dneh.»Česa takšnega si nisem upala niti predstavljati,« nam je zaupala Špela, ko smo jo zmotili sredi dela v skladišču, kjer pakira svoje izdelke in jih pridno pošilja po vsej Sloveniji. Špela se je zasmejala, da je pri delu stroga kot pravi tiran, neizprosna je tudi do sebe, saj v skladišču, kjer mrgoli njenih priljubljenih produktov, preživi večino dneva in večera, ob tem pa pravi, da niti ne ve, ali bo lahko letošnje praznike preživela mirno in v družbi mame»Spim le nekaj ur na noč,« nam je potarnala Špela, ki pa je kljub temu vesela, da je njen trud obrodil sadove. Še pred nekaj tedni si namreč ni niti predstavljala, da bodo prav vsi njeni mikrofoni razprodani tako kmalu. »Sem racionalna in varčna ženska. Imela sem zalogo denarja, ki sem ga želela imeti na voljo v času, ko bom na porodniškem dopustu. Pravzaprav sem letos nameravala postati mama, saj sem si tega resnično želela in si seveda še vedno želim. Varčevala sem, ker sem si želela biti brez skrbi vsaj pol leta doma z otrokom. Sanje in želje po otroku oziroma po družini sem trenutno odložila, saj sem povsem osredotočena na ta projekt, ki terja mene celo,« nam je pred nekaj tedni previdno zaupala Špela in dodala, da se vsega skupaj ni lotila zaradi drugih ali pa zaradi zaslužka, temveč zaradi sebe, saj si je vedno želela ustvariti lastno znamko.Ne skriva svojega navdušenja, da njen posel v tem času cveti, in se že veseli prihajajočih mesecev, ko bo na tržišče poslala svoj drugi izdelek.