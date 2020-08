Izplavala izpoved priče: Slovenka je bila posiljena pred kamero (VIDEO)

Kaj pravi Mirela?

​Primer ne zastara

, v peti sezoni resničnostnega šova Parovi je bila cimra starlete, ki jo je celo obtožila, da ji je pokradla polovico garderobe, je v nekem pogovornem šovu na youtube kanalu spregovorila o dogajanju v sporni sezoni šova (od 56. minute dalje, op. p.).Omenila je tudi posilstvo Slovenke, ki da ga je v šovu zakrivil, s katerim je imela Mirela nekaj časa celo razmerje. Po besedah Branke je bilo posilstvo resnično in ne le scenarij, kot so nekateri namigovali takrat.Za komentar smo prosili Mirelo, tudi zmagovalko slovenskega Big Brotherja, ki je izpostavila, da nobena ženska ne zasluži posilstva. »Moje sporočilo vsem žrtvam je, naj bodo močne in naj bodo borke, ker niso krive. Sramota je le za storilca zločina, ne za žrtev. Slovenija je pravna država in za takšen zločin se odgovarja pred zakonom. Žal živimo v svetu, kjer ljudje, ne da bi poznali ozadje, krivijo žrtev, ker sem prevarala v Big Brotherju, bila zaljubljena, seksala pred kamerami, sem bila odlična žrtev 'nesrečne TV' v Srbiji ...« nam je zaupala in dodala, da jo je narod obsodil, da je preživela pekel, a da se zaveda, da le redko žrtve zmorejo dovolj moči, da nadaljujejo svoje življenje, da postanejo še močnejše, da glasno brez sramu povedo resnico, prijavijo zločin.​Ob tem smo jo seveda vprašali, ali bo oziroma je primer iz leta 2017 prijavila policiji. Dejala je, da je to storila že pred dvema letoma, a da je Srbija država, kjer so na žalost sodišča podkupljiva. »Moj primer ne zastara, jaz sem čakala, da drugi povedo resnico, ker so mi grozili s smrtjo, če bom govorila resnico. Zadnji dve leti sem bila zato tiho, a po treh letih je resnica izplavala,« je bila odločna ter dala vedeti, da primeri posilstva ne zastarajo in da je zanjo pomembna le resnica.